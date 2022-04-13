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1 час назад

МИД РФ предупредил о применении химоружия нацбатами в Донбассе

Ura.Ru

Украинские националисты и ВСУ могут применить в Донбассе химическое оружие — угроза этого реальна. Такое заявление сделал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

В МИД РФ рассказали об угрозе применения химоружия нацбатами в Донбассе
Фото: ТАССТАСС

«Москва считает вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны украинских националистов и подконтрольных им военных. Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе, не исключено повторение терактов против предприятий с токсичными веществами», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Ранее ВСУ заявляли о том, что Россия якобы применила химическое оружие для атаки в Мариуполе на комбинате «Азовсталь» в ходе спецоперации на Украине. Официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин опроверг эту информацию, отмечает «Федеральное агентство новостей». Кроме того, Пентагон не смог подтвердить сообщения об использовании такого оружия российской стороной. 7 апреля МИД РФ заявил, что Украина готовит новые химические провокации при поддержке Запада, добавляет телеканал 360.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По заявлениям Минобороны РФ, приоритеты российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры ВСУ и нацформирований.

Политика,Эдуард Басурин,Олег Сыромолотов,Владимир Путин,Минобороны России,МИД России,Пентагон,Телеканал "360° Подмосковье",
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