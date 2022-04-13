В МИД РФ рассказали об угрозе применения химоружия нацбатами в Донбассе

Украинские националисты и ВСУ могут применить в Донбассе химическое оружие — угроза этого реальна. Такое заявление сделал замглавы МИД России Олег Сыромолотов .

« Москва считает вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны украинских националистов и подконтрольных им военных. Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе, не исключено повторение терактов против предприятий с токсичными веществами», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Ранее ВСУ заявляли о том, что Россия якобы применила химическое оружие для атаки в Мариуполе на комбинате «Азовсталь» в ходе спецоперации на Украине. Официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин опроверг эту информацию, отмечает «Федеральное агентство новостей». Кроме того, Пентагон не смог подтвердить сообщения об использовании такого оружия российской стороной. 7 апреля МИД РФ заявил, что Украина готовит новые химические провокации при поддержке Запада, добавляет телеканал 360.