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3 часа назад

Путин и Лукашенко прибыли на вертолете на космодром «Восточный»

Мир24иещё 1

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на вертолете на космодром «Восточный» в Амурской области.

Путин и Лукашенко прибыли на космодром «Восточный»
Фото: ТАССТАСС

Ожидается, что политики ознакомятся с ходом строительства стартового космического комплекса, предназначенной для запуска ракет семейства «Ангара». Политики должны осмотреть строительную площадку командного пункта стартового комплекса.

Кроме того, Путин и Лукашенко пообщаются с летчиками-космонавтами и работниками предприятия. Посещение космодрома приурочено ко Дню космонавтики.

Политика,Наука и техника,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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