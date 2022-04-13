Путин и Лукашенко прибыли на космодром «Восточный»

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на вертолете на космодром «Восточный» в Амурской области.
Ожидается, что политики ознакомятся с ходом строительства стартового космического комплекса, предназначенной для запуска ракет семейства «Ангара». Политики должны осмотреть строительную площадку командного пункта стартового комплекса.
Кроме того, Путин и Лукашенко пообщаются с летчиками-космонавтами и работниками предприятия. Посещение космодрома приурочено ко Дню космонавтики.