Путин и Лукашенко прибыли на космодром «Восточный»

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на вертолете на космодром «Восточный» в Амурской области.

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Ожидается, что политики ознакомятся с ходом строительства стартового космического комплекса, предназначенной для запуска ракет семейства «Ангара». Политики должны осмотреть строительную площадку командного пункта стартового комплекса.