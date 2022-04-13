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24 минуты назад

В Китае заявили об изменениях в мировой экономике из-за Путина

Ura.Ru

Запад не смог разрушить российскую экономику из-за решения президента РФ Владимира Путина об оплате газа рублями. Об этом заявил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин.

В Китае заявили об изменениях в мировой экономике из-за Путина
Фото: ReutersReuters

«Хотя в краткосрочной перспективе превосходство доллара [в мировой экономике] по-прежнему будет трудно поколебать, изменения уже начались, о чем свидетельствует появление „газового рубля“», — заявил Сюй Полин в статье для издания «Хуаньцю шибао».

По его словам, Запад не смог быстро разрушить российскую экономику с помощью санкций во многом из-за контрмер, принятых Владимиром Путиным.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о том, что газ в Европу будет поставляться только за рубли. Это стало ответом на масштабные антироссийские санкции Запада из-за спецоперации на Украине. В Евросоюзе выступили против такого способа оплаты и призвали запретить поставки нефти и газа из России. При этом часть европейских стран приняли требование об оплате газа рублями.

Политика,Владимир Путин,ЕС,
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