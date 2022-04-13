В Китае заявили об изменениях в мировой экономике из-за Путина

«Хотя в краткосрочной перспективе превосходство доллара [в мировой экономике] по-прежнему будет трудно поколебать, изменения уже начались, о чем свидетельствует появление „газового рубля“», — заявил Сюй Полин в статье для издания «Хуаньцю шибао».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о том, что газ в Европу будет поставляться только за рубли. Это стало ответом на масштабные антироссийские санкции Запада из-за спецоперации на Украине. В Евросоюзе выступили против такого способа оплаты и призвали запретить поставки нефти и газа из России. При этом часть европейских стран приняли требование об оплате газа рублями.