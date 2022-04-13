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56 минут назад

У России появился новый сторонник

Елена Прошина

США и Европейские страны оказывали жесткое давление на власти Палестины, призывая их осудить действия России на территории Украины. Президент страны Махмуд Аббас отказался следовать их предписаниям. Об этом заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль, сообщает портал «Известия».

У России появился новый сторонник
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

По его словам, страны Европы давили на руководство Палестины и требовали от них осудить позицию России. Ряды государств G7 предпринимали аналогичные действия. Однако президент Махмуд Аббас категорически отверг эти призывы, подчеркнул посол.

«Мы верим, что российское руководство сможет найти быстрое и адекватное решение текущего конфликта», — выразил мнение Нофаль.

Он также заверил, что Палестина надеется на скорейшее урегулирование конфликта на Украине наиболее справедливым образом, так как боевые действия уже спровоцировали продуктовый кризис на Ближнем Востоке. Нофаль сообщил, что пшеница подорожала в три раза, с $200 до $550–600 за тонну. По его словам, кризис через несколько месяцев усугубится, так как к середине лета возникнет нехватка масел, зерновых и пшеницы.

Кроме того, дипломат допустил, что напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона негативно скажется на активности « ближневосточного квартета» .

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Политика,В мире,Махмуд Аббас,
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