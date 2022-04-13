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21 минуту назад

Стало известно об отказе Палестины осудить Россию

Lenta.ru

Страны Европы и G7 оказывали жесткое давление на руководство Палестины, призывая его осудить спецоперацию России на Украине. Об этом «Известиям» рассказал посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

У России появился новый сторонник
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

По его словам, президент страны Махмуд Аббас отверг эти призывы. По словам дипломата, Рамалла надеется, что политическое урегулирование «будет достигнуто как можно скорее и наиболее справедливым образом».

Нофаль отметил, что боевые действия на Украине уже привели к продуктовому кризису на Ближнем Востоке. В частности, пшеница подорожала с 200 до 550-600 долларов за тонну, а через несколько месяцев продовольственный кризис усугубится.

В марте российское руководство осудило западные санкции, а президент России Владимир Путин заявил, что они бьют также по самим американцам и европейцам и наносят серьезный удар всей мировой экономике. При этом Соединенные Штаты заявили, что не станут сдерживаться и готовы ввести новые меры против Москвы.

Политика,В мире,Махмуд Аббас,Владимир Путин,
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