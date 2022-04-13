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5 часов назад

Кадыров: "Боевых сил Украины практически не осталось"

Елена Прошина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе. Он поддержал это решение, сообщает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

Кадыров: "Боевых сил Украины практически не осталось"
Фото: ТАССТАСС

Он утверждает, что украинские группировки разбиваются военными силами РФ одна за другой. Они не знают, как помочь раненым, а также не понимают, к кому обращаться и какие действия предпринимать дальше. Кадыров заявил, что «сопротивление бесполезно, а боевых сил Украины практически не осталось».

Глава Чечни подчеркнул, что в Мариуполе действуют только отдельные небольшие группы украинцев, которые «почему-то боялись выйти с белым флагом к российским войскам».

Кадыров показал штурм «Азовстали» в Мариуполе

Кадыров обратился к украинским военнослужащим и заверил, что «бояться нечего».

«Подумайте о родных, раненых, о своих и чужих жизнях, о том, как шальная пуля может принести в дом трагедию», — добавил он.

Глава Чечни указал, что в недрах «Азовстали» в настоящее время находятся около 200 раненых, которые не могут получить медицинскую помощь. Кадыров выразил уверенность, что ради спасения их жизней украинским военным следует закончить противостояние и вернуться домой.

«Выходите! Подумайте о своих и чужих семьях, как это сделали сегодня более тысячи морпехов», — призвал он.

Политика,Рамзан Кадыров,
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