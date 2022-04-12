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1 час назад

Песков сообщил о планах Путина на Пасху

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин по традиции посетит пасхальную службу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Песков сообщил о планах Путина на Пасху
Фото: ТАССТАСС

«Вы знаете, что обычно пасхальное богослужение президент посещает так или иначе. У нас с вами в прошлые годы были определенные ограничения, связанные с ковидом. В этом году, надеемся, что их не будет», — сказал Песков.

Он добавил, что своевременно сообщит о том, как именно Путин проведет богослужение.

Напомним, что традиционно президент России присутствует на пасхальных службах в Храме Христа Спасителя в Москве. В прошлом поздравлении православным россиянам он отмечал, что Пасха «имеет огромное нравственное значение» и «пробуждает веру, надежду и стремление помогать ближним».

В 2022 году праздник приходится на 24 апреля.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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