Песков сообщил о планах Путина на Пасху

Президент России Владимир Путин по традиции посетит пасхальную службу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Вы знаете, что обычно пасхальное богослужение президент посещает так или иначе. У нас с вами в прошлые годы были определенные ограничения, связанные с ковидом. В этом году, надеемся, что их не будет», — сказал Песков.
Он добавил, что своевременно сообщит о том, как именно Путин проведет богослужение.
Напомним, что традиционно президент России присутствует на пасхальных службах в Храме Христа Спасителя в Москве. В прошлом поздравлении православным россиянам он отмечал, что Пасха «имеет огромное нравственное значение» и «пробуждает веру, надежду и стремление помогать ближним».
В 2022 году праздник приходится на 24 апреля.