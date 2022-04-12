В Госдуме ответили на слова Штайнмайера о "российских военных преступлениях на Украине"

"Возвращение к нормальности невозможно, пока "хвост" вот так вот "продолжает вилять собакой", а европейские политики все так же [ставят] во главу угла навязанные антироссийские шаблоны вместо реальных интересов своих граждан. И нам очень сложно поддерживать нормальные отношения со странами, которые окончательно теряют остатки своего суверенитета", - написал политик в своем Telegram-канале.