Европейские политики продолжают следовать антироссийским шаблонам, поэтому сложно поддерживать отношения со странами, которые теряют остатки своего суверенитета. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о призыве расследовать "российские военные преступления на Украине".
"Возвращение к нормальности невозможно, пока "хвост" вот так вот "продолжает вилять собакой", а европейские политики все так же [ставят] во главу угла навязанные антироссийские шаблоны вместо реальных интересов своих граждан. И нам очень сложно поддерживать нормальные отношения со странами, которые окончательно теряют остатки своего суверенитета", - написал политик в своем Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что, вероятно, Штайнмайер "не выполнил норматив по русофобии", поэтому лидеру ФРГ отказали в посещении Киева.
"Штайнмайер заявил, что украинский режим не захотел принимать его в Киеве, куда он намеривался отправиться, чтобы "подать сигнал совместной европейской солидарности". В Киеве порыв не оценили. Наверное, президент ФРГ в свое время не выполнил норматив по русофобии", - написал он.
"Чтобы как-то исправить положение, Штайнмайер, находясь в Варшаве, призвал задокументировать и расследовать "российские военные преступления на Украине". Интересно, призывал ли он раньше к расследованию зверств польских пограничников или военных преступлений киевского режима?" - написал Слуцкий.