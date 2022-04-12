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45 минут назад

Песков прокомментировал информацию о задержании Медведчука

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о задержании украинского политика, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. По его словам, информацию необходимо проверять, поскольку очень много фейков, передает «РИА Новости».

Песков прокомментировал информацию о задержании Киевом Медведчука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По Медведчуку я видел. Ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности, потому что-то говорить было бы неверным», — сказал Песков.

Он отметил, что сейчас «много фейков профессионально или непрофессионально генерится» на Украине с помощью различных помощников из международных пиар-агентств, поэтому необходимо все проверять.

Зеленский сообщил о задержании Медведчука

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фотографию сидящего на стуле в наручниках Медведчука, заявив о его задержании в результате спецоперации, проведенной СБУ, и пообещав позже рассказать ее подробности. Политика подозревают в госизмене и содействии деятельности террористической организации. До военной спецоперации России на Украине он находился под домашним арестом, но в конце февраля сбежал.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Виктор Медведчук,СБУ,
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