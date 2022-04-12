Песков прокомментировал информацию о задержании Киевом Медведчука

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о задержании Киевом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков отметил, что не может сказать, насколько эти сообщения соответствуют действительности. Он подчеркнул, что сейчас «много фейков генерится».
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с оппозиционером Виктором Медведчуком в наручниках. В своем Telegram-канале украинский лидер отметил, что глава политсовета партии ОПЗЖ был задержан в ходе специальной операции СБУ.