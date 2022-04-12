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3 часа назад

Песков прокомментировал информацию о задержании Киевом Медведчука

Lenta.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о задержании Киевом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков прокомментировал информацию о задержании Киевом Медведчука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков отметил, что не может сказать, насколько эти сообщения соответствуют действительности. Он подчеркнул, что сейчас «много фейков генерится».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с оппозиционером Виктором Медведчуком в наручниках. В своем Telegram-канале украинский лидер отметил, что глава политсовета партии ОПЗЖ был задержан в ходе специальной операции СБУ.

Зеленский сообщил о задержании Медведчука

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Виктор Медведчук,СБУ,
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