Песков прокомментировал информацию о задержании Киевом Медведчука

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о задержании Киевом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает РИА Новости.

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Песков отметил, что не может сказать, насколько эти сообщения соответствуют действительности. Он подчеркнул, что сейчас «много фейков генерится».