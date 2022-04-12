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4 часа назад

Джонсон и Байден договорились усилить экономическое давление на Путина

Газета.Ruиещё 1

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы договорились увеличивать экономическое давление на РФ и помогать Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию Даунинг-стрит.

Джонсон и Байден договорились усилить экономическое давление на Путина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«<...> Пара также согласилась продолжить совместные усилия по усилению экономического давления на (президента РФ Владимира) Путина и решительно положить конец зависимости Запада от российской нефти и газа», — отметили в резиденции премьера Джонсона.

Там добавили, что Джонсон сообщил Байдену о мерах военной поддержки Украины и рассказал, что Киев «в ближайшие дни и недели» получит противокорабельные ракеты и другую военную технику.

«Лидеры обсудили необходимость ускорения оказания помощи Украине, включая усиление военной и экономической поддержки, поскольку украинские силы готовятся к очередному российскому наступлению на востоке страны. Премьер-министр сказал, что от международного сообщества необходима долгосрочная приверженность Украине, чтобы гарантировать, что видение украинского народа о свободе своей страны может быть реализовано, и лидеры обсудили, как США и Великобритания могли бы работать вместе с союзниками для достижения этого», — добавили в канцелярии.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты работают над планом увеличения поставок вооружений Украине и изучают возможность подготовки украинских военных за рубежом.

Политика,Джейк Салливан,Борис Джонсон,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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