Джонсон и Байден договорились усилить экономическое давление на Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы договорились увеличивать экономическое давление на РФ и помогать Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию Даунинг-стрит.
«<...> Пара также согласилась продолжить совместные усилия по усилению экономического давления на (президента РФ Владимира) Путина и решительно положить конец зависимости Запада от российской нефти и газа», — отметили в резиденции премьера Джонсона.
Там добавили, что Джонсон сообщил Байдену о мерах военной поддержки Украины и рассказал, что Киев «в ближайшие дни и недели» получит противокорабельные ракеты и другую военную технику.
«Лидеры обсудили необходимость ускорения оказания помощи Украине, включая усиление военной и экономической поддержки, поскольку украинские силы готовятся к очередному российскому наступлению на востоке страны. Премьер-министр сказал, что от международного сообщества необходима долгосрочная приверженность Украине, чтобы гарантировать, что видение украинского народа о свободе своей страны может быть реализовано, и лидеры обсудили, как США и Великобритания могли бы работать вместе с союзниками для достижения этого», — добавили в канцелярии.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты работают над планом увеличения поставок вооружений Украине и изучают возможность подготовки украинских военных за рубежом.