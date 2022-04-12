Джонсон и Байден договорились усилить экономическое давление на Путина

«Лидеры обсудили необходимость ускорения оказания помощи Украине, включая усиление военной и экономической поддержки, поскольку украинские силы готовятся к очередному российскому наступлению на востоке страны. Премьер-министр сказал, что от международного сообщества необходима долгосрочная приверженность Украине, чтобы гарантировать, что видение украинского народа о свободе своей страны может быть реализовано, и лидеры обсудили, как США и Великобритания могли бы работать вместе с союзниками для достижения этого», — добавили в канцелярии.