Путин назвал подонками, носящих символы СС

Президент России Владимир Путин назвал подонками украинцев, носящих на одежде нашивки и другую символику дивизии СС «Галичина». Об этом сообщает РИА Новости.

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Он также заявил, что сочувствующие нацизму люди должны понять, что Украина для Запада является лишь средством для ослабления России. Те же, кто считает себя националистами, по словам Путина, должны понять, что ничего общего с благом Украины эти цели Запада не имеют.

14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция» или «Галичина» была набрана из украинских добровольцев и принимала активное участия в боях против советской армии в 1943-1945 годах. Достоверно известно об участии бойцов подразделения в целом ряде военных преступлений, в том числе совершенных против мирного населения.