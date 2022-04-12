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7 часов назад

Путин назвал носящих символы СС украинцев подонками

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин назвал подонками украинцев, носящих на одежде нашивки и другую символику дивизии СС «Галичина». Об этом сообщает РИА Новости.

Путин назвал подонками, носящих символы СС
Фото: ТАССТАСС

Он также заявил, что сочувствующие нацизму люди должны понять, что Украина для Запада является лишь средством для ослабления России. Те же, кто считает себя националистами, по словам Путина, должны понять, что ничего общего с благом Украины эти цели Запада не имеют.

14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция» или «Галичина» была набрана из украинских добровольцев и принимала активное участия в боях против советской армии в 1943-1945 годах. Достоверно известно об участии бойцов подразделения в целом ряде военных преступлений, в том числе совершенных против мирного населения.

Ранее президент России заявил, что ели спецоперации России по демилитаризации «благородны и понятны». Он заявил, что в первую очередь речь идет о помощи населению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Политика,Владимир Путин,
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