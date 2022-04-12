Путин назвал задачи российских военных на Украине

«То, что происходит на Украине, - это трагедия, но Александр Григорьевич [Лукашенко] правильно сказал: выбора не оставили. Просто не было выбора, вопрос только был во времени, когда начнется. Вот и все», - заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на площадке космодрома Восточный в Амурской области.