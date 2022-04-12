Путин назвал задачи российских военных на Украине

Президент России Владимир Путин назвал происходящее на Украине трагедией, но подчеркнул, что российскому руководству не оставили выбора действовать иначе. Об этом сообщает ТАСС.
«То, что происходит на Украине, - это трагедия, но Александр Григорьевич [Лукашенко] правильно сказал: выбора не оставили. Просто не было выбора, вопрос только был во времени, когда начнется. Вот и все», - заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на площадке космодрома Восточный в Амурской области.
Задача российских военных на Украине - достичь всех поставленных целей, минимизируя потери, заявил Путин. По его словам, присутствие ВС России за пределами ДНР и ЛНР было продиктовано необходимостью «связать украинские силы», чтобы проводить активные действия в Донбассе.
Президент отметил, что внимательно следит за дискуссиями в РФ и на Западе о российской спецоперации на Украине. Он выразил мнение, что Украина для Запада - средство для достижения целей, не имеющих ничего общего с интересами украинского народа.
Путин еще раз подчеркнул, что спецоперация на Украине проходит по плану. Он поблагодарил российских военных, участвующих в спецоперации, и заявил, что они «защищают интересы России, защищают Россию».