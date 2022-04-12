Путин заявил о провале санкционного "блицкрига" против России

Санкционный "блицкриг" против России не получился, экономика работает. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским лидером в одном из цехов космодрома Восточный.

"Тот "блицкриг", на который рассчитывали наши недоброжелатели, конечно, не состоялся, это очевидно", - сказал Владимир Путин. "Наша финансовая система, промышленность работают ритмично", - подчеркнул он.

Конечно, есть проблемы, иначе ставка ЦБ бы не выросла, но уже было принято решение о ее снижении и это соответствует макроэкономическим параметрам, отметил президент России.