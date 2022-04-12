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8 часов назад

Путин заявил о провале санкционного "блицкрига" против России

Российская Газетаиещё 9

Санкционный "блицкриг" против России не получился, экономика работает. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским лидером в одном из цехов космодрома Восточный.

Путин заявил о провале санкционного "блицкрига" против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тот "блицкриг", на который рассчитывали наши недоброжелатели, конечно, не состоялся, это очевидно", - сказал Владимир Путин. "Наша финансовая система, промышленность работают ритмично", - подчеркнул он.

Конечно, есть проблемы, иначе ставка ЦБ бы не выросла, но уже было принято решение о ее снижении и это соответствует макроэкономическим параметрам, отметил президент России.

Политика,Владимир Путин,
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