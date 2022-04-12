Захарова назвала ЕС «агрессивной машиной» НАТО

«Это ставит точку на определенном этапе существования Европейского Союза, и после заявления Борреля, он его сделал, за него ли сделали это заявление, нас это по большому счету не интересует. Оно переводит работу Евросоюза, да и вообще существование этой организации совершенно в иное качество. Из экономического блока, гуманитарной, политической организации эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО», — заявила она.