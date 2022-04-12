Захарова назвала ЕС «агрессивной машиной» НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о стремлении ЕС добиваться урегулирования конфликта на Украине военным путем превращают организацию в агрессивную машину «под зонтиком НАТО». Своим мнением она поделилась в эфире телеканала «Россия-24».
«Это ставит точку на определенном этапе существования Европейского Союза, и после заявления Борреля, он его сделал, за него ли сделали это заявление, нас это по большому счету не интересует. Оно переводит работу Евросоюза, да и вообще существование этой организации совершенно в иное качество. Из экономического блока, гуманитарной, политической организации эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО», — заявила она.
Напомним, что ранее Боррель подтвердил стремление Евросоюза добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путем и расширять военную помощь этой стране. По его мнению «в ближайшие дни» эскалация напряженности в Донбассе лишь усилится.
Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, такие слова свидетельствуют о том, что из Украины делают плацдарм для окончательного подавления России.