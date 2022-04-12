Захарова заявила о превращении ЕС в агрессивную машину НАТО

Европейский союз превратился в агрессивную машину НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24", комментируя заявления главы европейкой дипломатии Жозепа Борреля о военных сценариях решения ситуации на Украине.
Как отметила Захарова, позиция Борреля "ставит точку на определенном этапе существования Европейского союза".
"Его заявление переводит работу ЕС в совершенно иное качество. Из экономического блока, гуманитарного, политической организации эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО", - заявила представитель МИД РФ.
Дипломат также сравнила объявление Западом десятков российских дипломатов "персонами нон грата" с введением против них персональных санкций. По ее словам, происходящее не имеет никакого отношения к дипломатическим реалиям.
"Это уже не точечная дипломатическая работа по предотвращению деятельности, не совместимой с заявленным статусом, это наложение санкций", - заявила Захарова.