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47 минут назад

Захарова заявила о превращении ЕС в агрессивную машину НАТО

Российская Газета

Европейский союз превратился в агрессивную машину НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24", комментируя заявления главы европейкой дипломатии Жозепа Борреля о военных сценариях решения ситуации на Украине.

Захарова заявила о превращении ЕС в агрессивную машину НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметила Захарова, позиция Борреля "ставит точку на определенном этапе существования Европейского союза".

"Его заявление переводит работу ЕС в совершенно иное качество. Из экономического блока, гуманитарного, политической организации эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО", - заявила представитель МИД РФ.

Дипломат также сравнила объявление Западом десятков российских дипломатов "персонами нон грата" с введением против них персональных санкций. По ее словам, происходящее не имеет никакого отношения к дипломатическим реалиям.

"Это уже не точечная дипломатическая работа по предотвращению деятельности, не совместимой с заявленным статусом, это наложение санкций", - заявила Захарова.

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,ЕС,
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