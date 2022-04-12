12 апреля президент России Владимир Путин посетил космодром Восточный. В ходе общения с его сотрудниками глава государства перечислил цели военной спецоперации на Украине, а также сообщил, что РФ возобновит свою лунную программу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Столкновение с "антироссийскими силами, взращивавшимися на Украине, было неизбежно, это просто вопрос времени". С таким утверждением во вторник, 12 апреля, выступил президент РФ Владимир Путин, посещая космодром Восточный.

"Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки", - считает он.

По его мнению, последующие события "показали, насколько глубоко проросли неонацистские идеи на Украине".

"Это очевидный факт. Неонацизм, к сожалению, стал фактом жизни достаточно большой, близкой нам страны. Это очевидная вещь: это было неизбежно, вопрос был только во времени", - полагает президент.

Добиваясь целей специальной военной операции, РФ помогает людям Донбасса, а с другой стороны - предпринимает меры обеспечения безопасности самой России, добавил Путин.

"Очевидно, что другого выбора у нас не было, это правильно. А то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений. Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная - помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса", - цитирует его ТАСС.

Освоение космоса

Россия возобновит свою лунную программу, речь идет о запуске автоматического аппарата "Луна-25", заявил Путин в ходе церемонии вручения госнаград российским космонавтам. По его словам, Россия намерена продолжить работу по созданию транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у страны есть очень хороший задел и "абсолютно ясное преимущество". РФ будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере несмотря на давление извне, подчеркнул президент.

"Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые мы равняемся и сегодня. Наказом нам служит стремление наших предков идти вперед", - заключил глава государства.

12 апреля президент РФ прибыл на космодром Восточный в сопровождении главы Белоруссии Александра Лукашенко - политики прилетели туда на вертолете.

"Я поручил Роскосмосу обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителя Белоруссии", — сообщил Путин.

По его словам, это "станет новой важной вехой" сотрудничества между странами в освоении и изучении космоса.