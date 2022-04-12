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2 часа назад

Опубликовано видео посещения Путина и Лукашенко космодрома Восточный

Александр Кузьмин

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. Первые кадры с места событий публикует БЕЛТА.

Во время визита Владимир Путин пообщался с работниками космодрома и поздравил их с Днем космонавтики. Российский президент также заявил о возобновлении лунной программы. Речь идет о роботизированном комплексе «Луна-25».

Ранее сообщалось, что в ходе двусторонней встречи главы государств обсудят вопросы сотрудничества и ситуацию на Украине, а также меры по противодействию санкционному давлению Запада.

Политика,Видео,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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