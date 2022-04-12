Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. Первые кадры с места событий публикует БЕЛТА.

Во время визита Владимир Путин пообщался с работниками космодрома и поздравил их с Днем космонавтики. Российский президент также заявил о возобновлении лунной программы. Речь идет о роботизированном комплексе «Луна-25».