Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. Первые кадры с места событий публикует БЕЛТА.
Во время визита Владимир Путин пообщался с работниками космодрома и поздравил их с Днем космонавтики. Российский президент также заявил о возобновлении лунной программы. Речь идет о роботизированном комплексе «Луна-25».
Ранее сообщалось, что в ходе двусторонней встречи главы государств обсудят вопросы сотрудничества и ситуацию на Украине, а также меры по противодействию санкционному давлению Запада.