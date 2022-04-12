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3 часа назад

Путин и Лукашенко проводят двустороннюю встречу

Газета.Ru

Началась двусторонняя встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает РИА "Новости".

Путин и Лукашенко проводят двустороннюю встречу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ожидается, что государственные лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Украине. Ранее политики прибыли 12 апреля на космодром "Восточный", где ознакомились с ходом работ и пообщались с сотрудниками космодрома.

11 марта главы России и Белоруссии лично встречались в Кремле. Их переговоры длились более пяти часов. Основной темой обсуждения стала ситуация вокруг Украины. Вторая часть переговоров была посвящена двусторонним отношениям, а также выстраиванию взаимодействия в условиях жесткого давления Запада.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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