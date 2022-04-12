Путин и Лукашенко проводят двустороннюю встречу

Ожидается, что государственные лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Украине. Ранее политики прибыли 12 апреля на космодром "Восточный", где ознакомились с ходом работ и пообщались с сотрудниками космодрома.

11 марта главы России и Белоруссии лично встречались в Кремле. Их переговоры длились более пяти часов. Основной темой обсуждения стала ситуация вокруг Украины. Вторая часть переговоров была посвящена двусторонним отношениям, а также выстраиванию взаимодействия в условиях жесткого давления Запада.