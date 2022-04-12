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39 минут назад

Путин рассказал о попытках превращения Украины в антироссийский плацдарм

RT на русском

Президент России Владимир Путин заявил, что Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, выращивать имевшиеся там ростки национализма.

Путин рассказал о попытках превращения Украины в антироссийский плацдарм
Фото: ТАССТАСС

«Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в стране «специально выращивали поросль неонацизма».

«Столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», — подчеркнул Путин.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что пребывание большого числа иностранных консультантов и советников на территории Украины постоянно провоцирует создание всё новых угроз безопасности России.

Политика,Николай Патрушев,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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