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3 часа назад

Путин: «Мы не собираемся изолироваться»

Лера Букина

Россия не собирается изолироваться, и жестко изолировать ее с учетом реалий не представляется возможным. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе визита на космодром Восточный в Амурской области, передает ТАСС.

Путин: «Мы не собираемся изолироваться»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не собираемся изолироваться. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать», - заявил глава государства.

Также Путин анонсировал развитие в России своих собственных компетенций взамен тех, что раньше покупались за нефтедоллары.

Ранее президент заявил, что Россия и Белоруссия намерены вместе формировать инфраструктуру в космической сфере. Он также попросил «Роскосмос» провести подготовку и обеспечить полет белорусского космонавта.

Политика,Владимир Путин,Роскосмос,
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