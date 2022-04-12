Путин: «Мы не собираемся изолироваться»

Россия не собирается изолироваться, и жестко изолировать ее с учетом реалий не представляется возможным. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе визита на космодром Восточный в Амурской области, передает ТАСС.

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«Мы не собираемся изолироваться. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать», - заявил глава государства.

Также Путин анонсировал развитие в России своих собственных компетенций взамен тех, что раньше покупались за нефтедоллары.