Путин оценил достижение цели операции по защите Донбасса

Столкновение с антироссийскими силами на Украине было неизбежным и благородные цели спецоперации России по защите населения будут достигнуты. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

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Такое мнение глава государства высказал в ходе общения с работниками космической отрасли на космодроме Восточный.

«Украину начали превращать в антироссийский плацдарм (…). Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», - заметил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что сейчас российские военнослужащие «оказывают помощь народным республикам Донбасса», действуя «мужественно, грамотно, эффективно и результативно».

«Цель главная - помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали. Вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса», - заявил глава государства.

Он отметил, что цели спецоперации - «абсолютно понятные и благородные», и нет никаких сомнений в том, что они будут достигнуты.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине по «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, блокировав, в том числе активы Банка России. В ЕС запретили импорт российского угля, экспорт высокотехнологичных товаров, в том числе и самолетов, заход судов под российским флагом в порты стран союза. Ряд российских банков был отключен от международной системы SWIFT.