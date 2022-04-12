Путин пообещал возобновить российскую лунную программу

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Амурской области пообещал возобновить российскую лунную программу. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам главы государства, это начнется с запуска автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» к естественному спутнику Земли.

Путин добавил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на внешнее давление.

В апреле в «Роскосмосе» заявили, что «Луна-25» будет запущена в августе с космодрома Восточный.