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11 часов назад

Путин заявил о возобновлении лунной программы России

Lenta.ruиещё 17

12 апреля, в День космонавтики, президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко посетили космодром Восточный в Амурской области. Путин заявил, что России нужно успешно ответить на современные вызовы в космосе, а также пообещал возобновить лунную программу России.

Путин заявил о возобновлении лунной программы России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как сообщает Кремль, в ходе визита главы двух государств на вертолете совершили облет территории, ознакомились с ходом строительства космодрома и его инфраструктурных объектов. После этого президенты России и Белоруссии посетили строительные площадки командного пункта и стартового сооружения для ракет семейства «Ангара».

Россия возобновит лунную программу

По словам Путина, программа начнется с запуска автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» к естественному спутнику Земли. Путин добавил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на внешнее давление.

Согласно «Роскосмосу», АМС «Луна-25» будет запущена в августе с космодрома Восточный.

Путин сравнил полет Гагарина с Днем Победы

По словам главы государства, из-за полета Гагарина «страна и весь мир ликовали», а «у нас еще будут подобные события». По мнению президента, Россия победила в упорной гонке за лидерство в космосе в прошлом, оставив примеры товарищества и воли.

Путин выразил уверенность, что, несмотря на санкции, Россия располагает всеми необходимыми технологиями для развития собственной ракетно-космической отрасли.

Российская спутниковая группировка будет расширена

Президент сообщил, что страна расширит качественный и количественный потенциал спутниковой группировки.

Владимир Путин заявил, что космодром Восточный является грандиозным объектом и имеет хорошую перспективу развития. По словам Путина, работы на Восточном идут по плану, несмотря на коррективы, внесенные пандемией.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Роскосмос,
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