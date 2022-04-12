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50 минут назад

Перед смертью Жириновский назвал свою главную ошибку

Алиса Селезнёва

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский главной ошибкой в жизни называл свою женитьбу не на той женщине из-за «ненужной честности». Его интервью показали в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Перед смертью Жириновский назвал свою главную ошибку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Жириновского, свою любовь по имени Виолетта он встретил в Тбилиси, но не смог связать с девушкой свою жизнь, так как уже подал заявление в ЗАГС с другой.

«Ненужная честность меня подвела. Надо было написать: «Галина, я нашел другую»», – рассказал политик.

Он выразил уверенность, что был бы счастлив в Тбилиси, однако женитьба на Вилетте помешала бы его политической карьере.

«Был бы счастлив. Но тогда бы вы у меня интервью не брали. Я бы сидел в Тбилиси сейчас, на берегу моря – персики, виноград, тесть, теща, хачапури, молодое вино», - отмечал лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания парламента сообщил о его смерти, после чего депутаты почтили память политика минутой молчания.

В церемонии прощания с Жириновским нашли мистическое совпадение

Старший сын и бывшая жена политика Владимира Жириновского - Игорь и Галина Лебедевы - не пришли на прощание с ним в Дом Союзов. При этом сын лидера ЛДПР прислал на могилу отца на Новодевичьем кладбище венок с надписью на траурной ленте «Давай помиримся».

У Владимира Жириновского – трое детей, ни один из них не носит его фамилии. Игорь Лебедев носит фамилию матери. Сын Олег ранее носил фамилию своей матери Жанны Газдаровой, а затем взял фамилию деда по отцу и стал Эдельштейном. Дочь Анастасия также носит фамилию матери – Петрова.

Политика,Игорь Лебедев,Галина Лебедева,Владимир Жириновский,Вячеслав Володин,ЛДПР,Госдума,
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