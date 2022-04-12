Путин и Лукашенко прилетели на вертолете на космодром Восточный

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко днем 12 апреля прибыли из Благовещенска на космодром Восточный. Об этом сообщает ТАСС.
Главы государства прилетели на космодром в День космонавтики в рамках посещения Амурской области. Планируется, что Путин и Лукашенко ознакомятся с процессом строительства космодрома. Президенты посетят стройплощадку командного пункта и стартового сооружения стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара".
Позднее российский президент наградит летчиков-космонавтов. Еще в планах Путина и Лукашенко общение с персоналом космодрома Также у Путина и Лукашенко в этот день пройдут переговоры и совместная пресс-конференция. Новость дополняется.Ранее