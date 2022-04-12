Путин и Лукашенко прилетели на вертолете на космодром Восточный

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко днем 12 апреля прибыли из Благовещенска на космодром Восточный. Об этом сообщает ТАСС.

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Главы государства прилетели на космодром в День космонавтики в рамках посещения Амурской области. Планируется, что Путин и Лукашенко ознакомятся с процессом строительства космодрома. Президенты посетят стройплощадку командного пункта и стартового сооружения стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара".