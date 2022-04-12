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4 часа назад

Путин и Лукашенко прилетели на вертолете на космодром Восточный

Газета.Ruиещё 2

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко днем 12 апреля прибыли из Благовещенска на космодром Восточный. Об этом сообщает ТАСС.

Путин и Лукашенко прилетели на вертолете на космодром Восточный
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главы государства прилетели на космодром в День космонавтики в рамках посещения Амурской области. Планируется, что Путин и Лукашенко ознакомятся с процессом строительства космодрома. Президенты посетят стройплощадку командного пункта и стартового сооружения стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара".

Позднее российский президент наградит летчиков-космонавтов. Еще в планах Путина и Лукашенко общение с персоналом космодрома Также у Путина и Лукашенко в этот день пройдут переговоры и совместная пресс-конференция. Новость дополняется.Ранее

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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