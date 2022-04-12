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5 часов назад

Перед смертью Жириновский раскрыл свой главный секрет

РИА "ФедералПресс"

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский не успел исправить свою главную ошибку. Перед смертью он раскрыл свой главный секрет.

Перед смертью Жириновский раскрыл свой главный секрет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ненужная честность меня подвела. Надо было написать: «Галина, я нашел другую», – рассказал незадолго до смерти политик.

Он подчеркнул, что морально готовился уйти от своей супруги. Во время брака он влюбился в другую, это случилось в Тбилиси. Выбор пришлось делать незамедлительно. К сожалению, как вспоминал Жириновский, он сделал его не в пользу своего личного счастья, сообщает программа «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

«Там, в Тбилиси, подать заявление в ЗАГС с Виолеттой. Был бы счастлив. Но тогда бы вы у меня интервью не брали. Я бы сидел в Тбилиси сейчас, на берегу моря – персики, виноград, тесть, теща, хачапури, молодое вино», – раскрыл правду лидер ЛДПР.

Ранее к мэру Казани Ильсуру Метшину обратились представители татарстанского отделения ЛДПР. Они попросили назвать улицу или сквер в честь недавно скончавшегося лидера партии Владимира Жириновского. Фото: ФедералПресс / Виктор Вытольский

Политика,Виктор Вытольский,Ильсур Метшин,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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