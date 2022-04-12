Перед смертью Жириновский раскрыл свой главный секрет

Он подчеркнул, что морально готовился уйти от своей супруги. Во время брака он влюбился в другую, это случилось в Тбилиси. Выбор пришлось делать незамедлительно. К сожалению, как вспоминал Жириновский, он сделал его не в пользу своего личного счастья, сообщает программа «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.