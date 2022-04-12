Кудрин появился на заседании Совфеда

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Совета Федерации приступил к представлению отчета о работе ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости».
Речь идет о результатах деятельности за 2021 год. 13 апреля Кудрин примет участие на пленарном заседании палаты.
Ранее Кудрин сообщил в своем Telegram-канале, что проводит выходные в Израиле. Он также объявил о планах вернуться в Россию ко вторнику — для выступления в Совете Федерации.
«Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», — заявил Кудрин, комментируя слухи о своем отъезде из России.
23 марта агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс уволился и уехал из России. Однако затем данный факт подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отказался комментировать ситуацию и отметил, что это личное дело Чубайса. 25 марта представитель Кремля заявил, что президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Чубайса.