Кудрин появился на заседании Совфеда

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Совета Федерации приступил к представлению отчета о работе ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Речь идет о результатах деятельности за 2021 год. 13 апреля Кудрин примет участие на пленарном заседании палаты.

Ранее Кудрин сообщил в своем Telegram-канале, что проводит выходные в Израиле. Он также объявил о планах вернуться в Россию ко вторнику — для выступления в Совете Федерации.

«Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», — заявил Кудрин, комментируя слухи о своем отъезде из России.