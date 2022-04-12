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30 минут назад

Путин прибыл в Благовещенск

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Президент России Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко осмотрит ход работ на космодроме Восточный.

Путин прибыл в Благовещенск
Фото: ТАССТАСС

Ожидается, что президенты с вертолета осмотрят ход строительства космодрома и инфраструктурных объектов. Также они примут участие в церемонии награждения летчиков-космонавтов и пообщаются с работниками космодрома, передает РИА «Новости».

У Путина запланирована беседа с Лукашенко и совместная пресс-конференция.

Также президент России пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым и с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Благовещенск.

Политика,Василий Орлов,Дмитрий Рогозин,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Роскосмос,
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