В Госдуме призвали запретить YouTube в России на 10 лет

Депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что намерен предложить запретить доступ к видеохостингу YouTube на территории России минимум на десять лет. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее на YouTube был заблокирован канал «Дума ТВ». Роскомнадзор потребовал от компании Google, которой принадлежит видеохостинг, незамедлительно восстановить доступ к каналу и объяснить причины блокировки.

По словам Алексея Черняка, он намерен поставить вопрос о блокировке видеохостинга и надеется, что YouTube смогут быстро заменить отечественные сервисы.

«Я намерен предложить руководству Государственной думы рассмотреть вопрос законодательно запретить работу YouTube на территории нашей страны минимум на десять лет. Даже если через год-два они захотят вернуться, у них это не получится, а их место быстро займут наши отечественные сервисы», - пояснил парламентарий.

По его словам, YouTube «сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России», а блокировку канала «Дума ТВ» можно расценивать как цензуру м монополию на продвижение информации.

«Заокеанским владельцам YouTube не нужна правда», - констатировал он.

YouTube регулярно блокирует новостные и политические российские каналы и телепередачи. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила свое возмущение по поводу того, что на YouTube начали выносить предупреждения за трансляцию ее брифингов с журналистами.