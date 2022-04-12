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7 часов назад

Депутат Госдумы выступил за блокировку YouTube на 10 лет в России

Газета.Ruиещё 5

Депутат Государственной думы от Крыма Алексей Черняк предложит руководству ГД рассмотреть вопрос законодательно запретить по меньшей мере на 10 лет на территории России доступ к видеохостингу YouTube. Об этом он сказал в интервью РИА "Новости", комментируя блокировку видеохостингом думского канала "ДумаТВ".

Депутат Госдумы выступил за блокировку YouTube на 10 лет в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, впоследствии место YouTube может занять российский сервис. Блокировку канала "Дума ТВ" парламентарий назвал цензурой и провокационным нарушением прав и свобод, а также монополией на продвижение информации.

"Заокеанским владельцам YouTube не нужна правда. Сервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России, что повлечет многомиллионный урон, причем исчисляемый не в рублях", — сказал Черняк, добавив, что YouTube может попасть под максимально жесткие меры реагирования.

9 апреля интернет-компания Google заблокировала профиль телеканала "Дума ТВ" на YouTube без возможности восстановления. Блокировка осуществлена была "по правилам компании в отношении применения санкций".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что таким действием "YouTube себе приговор подписал". Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунт "Дума ТВ".

Политика,Алексей Черняк,Мария Захарова,МИД России,Роскомнадзор,Госдума,
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