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42 минуты назад

Володин призвал беречь историю на фоне попыток в США вычеркнуть подвиг Гагарина

ТАССиещё 4

Будущие поколения россиян должны помнить о тех, кто совершал открытия ради страны, историческую память необходимо беречь на фоне совершаемых в США попыток вычеркнуть имя Юрия Гагарина. Об этом заявил во вторник в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин заявил о попытках США «отменить» Гагарина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик напомнил, что 12 апреля - особый день в истории страны.

"61 год назад гражданин СССР, Юрий Гагарин, первым покорил космическое пространство. Этому событию радовался весь мир. Гордость переполняла людей: человек - в космосе!", - отметил он.

"Но сегодня США пытаются "отменить" Юрия Гагарина", - констатировал Володин, напомнив, что имя первого космонавта удалили из названия одного ежегодного мероприятия, посвященного покорению космоса.

"Ничего нового в этом нет. Так они переписывают историю", - указал Володин.

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По словам председателя Госдумы, "необходимо сделать все для сохранения исторической памяти".

"Важно, чтобы наши дети и внуки гордились своей страной, теми, кто, рискуя жизнью, совершал открытия. Чтобы у будущих поколений были примеры мужества, отваги и любви к Родине", - заключил он.

Политика,Юрий Гагарин,Вячеслав Володин,Госдума,
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