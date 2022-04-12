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59 минут назад

Политолог Марков: Запад хочет свергнуть Путина с помощью санкций

Ura.Ru

Политика Запада направлена не на прекращение спецоперации на Украине, а на свержение власти в России с помощью санкционного давления на граждан. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

Политолог раскрыл главную цель Запада
Фото: ReutersReuters

«Западники главной целью операции ставят даже не уход армии России с территории Украины, а свержение [президента РФ] Владимира Путина. Поэтому они хотят, чтобы население России очень серьезно страдало», — заявил Сергей Марков в интервью телеканалу 360.

По его словам, санкции Запада направлены против россиян, потому что они хотят свергнуть власть в РФ.

«Они хотят, чтобы население России очень серьезно страдало… как известно у нас и уровень жизни от этих санкций падает, возникает много проблем», — объяснил Марков.

Эксперт также предположил, что возможно западные страны хотят, чтобы граждане РФ перестали чувствовать себя в безопасности, потому будут пытаться перенести свои террористические методы с территории Украины.

«Они совершат теракт на территории России, а потом скажут, что это Россия в свое оправдание убивает своих граждан и так далее», — предположил политолог.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти». Затем Белому дому пришлось оправдываться за слова главы государства, намекающего на государственный переворот в России. Пользователи соцсетей возмутились из-за слова Байдена о Путине.

В США признали успехи России на фоне спецоперации на Украине

На Украине проводится спецоперация с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются денацификация и демилитаризация. В связи с этим делегации России и Украины проводят переговоры, но пока стороны не пришли к общему решению. Участники от Украины заявляли, что согласовывают свои шаги с западными партнерами. На встрече в Стамбуле Украина отказалась от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем, сообщал помощник президента РФ, глава делегации на переговорах Владимир Мединский. Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в нарушении стамбульских договоренностей.

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