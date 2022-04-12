Политолог раскрыл главную цель Запада

Политика Запада направлена не на прекращение спецоперации на Украине, а на свержение власти в России с помощью санкционного давления на граждан. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

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«Западники главной целью операции ставят даже не уход армии России с территории Украины, а свержение [президента РФ] Владимира Путина. Поэтому они хотят, чтобы население России очень серьезно страдало», — заявил Сергей Марков в интервью телеканалу 360.

По его словам, санкции Запада направлены против россиян, потому что они хотят свергнуть власть в РФ.

«Они хотят, чтобы население России очень серьезно страдало… как известно у нас и уровень жизни от этих санкций падает, возникает много проблем», — объяснил Марков.

Эксперт также предположил, что возможно западные страны хотят, чтобы граждане РФ перестали чувствовать себя в безопасности, потому будут пытаться перенести свои террористические методы с территории Украины.