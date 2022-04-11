"Но что характерно: Достоевского, Чехова, Шостаковича и Пушкина многие европейцы с клиническим удовольствием предают анафеме. А вот временно находящиеся за границей материальные ценности с помощью формальных проволочек вполне готовы прикарманить", - констатировал Медведев. В частности, пояснил он, "ни шатко ни валко идет процесс возвращения в Россию картин, выставлявшихся фондом Louis Vuitton в Париже в рамках показа коллекции братьев Морозовых". "Молодцы европейцы, просто красавцы… Ну или банальные ворюги, с какой стороны посмотреть", - добавил политик.