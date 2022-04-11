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10 часов назад

Медведев назвал банальным воровством попытки задержать российские картины на Западе

ТАСС

Страны Запада упражняются в введении различных запретов на русскую культуру, но при этом "прикарманивают" временно находящиеся у них ценности из российских коллекций, отметил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в публикации в своем Telegram-канале. По его оценке, такие попытки задержать картины являются банальным воровством.

"Молодцы европейцы, просто красавцы… Ну или банальные ворюги"
Фото: ТАССТАСС

"Запрет на русскую культуру - актуальный западный тренд. Сколько политических имбецилов и убогих диванных русофобов упражняется на эту тему! На конкретных примерах этого останавливаться не буду, это медицинская проблема", - отметил он.

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Хотя, продолжил Медведев, в некоторых случаях Москве придется добиваться правды и в судах, и иными способами.

"Но что характерно: Достоевского, Чехова, Шостаковича и Пушкина многие европейцы с клиническим удовольствием предают анафеме. А вот временно находящиеся за границей материальные ценности с помощью формальных проволочек вполне готовы прикарманить", - констатировал Медведев. В частности, пояснил он, "ни шатко ни валко идет процесс возвращения в Россию картин, выставлявшихся фондом Louis Vuitton в Париже в рамках показа коллекции братьев Морозовых". "Молодцы европейцы, просто красавцы… Ну или банальные ворюги, с какой стороны посмотреть", - добавил политик.

По его словам, российская культура будет открыта для ценящих ее "адекватно настроенных людей".

"Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует", - заявил Медведев. "У нас насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки.

В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут", - указал заместитель председателя СБ. Он обратил внимание на то, что для взаимодействия с этими регионами "открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии".

"Не сомневаюсь, что власти и профильные организации помогут нашим молодым музыкантам, режиссерам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий не выпасть из международной обоймы", - подчеркнул Медведев.

Политика,Безопасность,Дмитрий Медведев,БРИКС,
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