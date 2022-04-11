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1 час назад

Путин подтвердил канцлеру Австрии намерение освободить Донбасс несмотря на санкции

ТАСС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что российский лидер намерен "решить" вопрос Донбасса, несмотря на санкции.

Путин подтвердил Нехаммеру намерение решить вопрос Донбасса несмотря на санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он [Путин] ясно подтвердил, что санкции являются жесткими для Российской Федерации, но ситуация в Донбассе для него должна быть, так сказать, решена даже с санкциями, пусть они и ощутимы", - отметил Нехаммер, отвечая на вопросы австрийских журналистов по видеосвязи из Москвы.

Канцлер Австрии не испытывает оптимизма от разговора с Путиным о ситуации на Украине

Нехаммер стал первым главой правительства страны - члена Евросоюза, который провел переговоры с российским лидером после начала военной спецоперации на Украине. До этого канцлер Австрии провел переговоры в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Политика,Карл Нехаммер,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ЕС,
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