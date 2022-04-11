Путин подтвердил Нехаммеру намерение решить вопрос Донбасса несмотря на санкции

"Он [Путин] ясно подтвердил, что санкции являются жесткими для Российской Федерации, но ситуация в Донбассе для него должна быть, так сказать, решена даже с санкциями, пусть они и ощутимы", - отметил Нехаммер, отвечая на вопросы австрийских журналистов по видеосвязи из Москвы.