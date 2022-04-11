Путин подтвердил Нехаммеру намерение решить вопрос Донбанса несмотря на санкции

Канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что российский лидер намерен "решить" вопрос Донбасса, несмотря на санкции.
"Он [Путин] ясно подтвердил, что санкции являются жесткими для Российской Федерации, но ситуация в Донбассе для него должна быть, так сказать, решена даже с санкциями, пусть они и ощутимы", - отметил Нехаммер, отвечая на вопросы австрийских журналистов по видеосвязи из Москвы.
Нехаммер стал первым главой правительства страны - члена Евросоюза, который провел переговоры с российским лидером после начала военной спецоперации на Украине. До этого канцлер Австрии провел переговоры в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.