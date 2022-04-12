В США признали успехи России на фоне спецоперации на Украине

"Если вы думаете, что Россия не выигрывает от своего вторжения на Украину, учтите это: ежемесячные доходы Москвы от экспорта газа утроились по сравнению с прошлым годом; Марин Ле Пен возглавляет симпатизирующий России политический блок, который находится в пределах досягаемости от поста президента Франции; и с сегодняшнего дня западные лидеры снова начнут прибывать в Москву, чтобы склонить президента Владимира Путина к урегулированию на Украине", - указано в материале.