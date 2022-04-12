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1 час назад

Politico: Россия выигрывает на фоне спецоперации на Украине

Газета.Ruиещё 1

Американское издание Politico опубликовало статью, в которой выразило мнение, что Россия выигрывает на фоне военной операции на Украине, сообщает РИА "Новости".

В США признали успехи России на фоне спецоперации на Украине
Фото: Минобороны РФ / ТАССМинобороны РФ / ТАСС

"Если вы думаете, что Россия не выигрывает от своего вторжения на Украину, учтите это: ежемесячные доходы Москвы от экспорта газа утроились по сравнению с прошлым годом; Марин Ле Пен возглавляет симпатизирующий России политический блок, который находится в пределах досягаемости от поста президента Франции; и с сегодняшнего дня западные лидеры снова начнут прибывать в Москву, чтобы склонить президента Владимира Путина к урегулированию на Украине", - указано в материале.

Авторы статьи также указали на тот факт, что экспорт российского газа растет и осуществляется по более высоким ценам в сравнении с 2021 годом.

Небензя назвал условие окончания военной операции на Украине

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Целью операции глава государства назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет хронику событий.

Политика,МАРИН ЛЕ ПЕН,Владимир Путин,
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