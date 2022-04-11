Франция высылает шестерых российских дипломатов из-за тайной операции

В МИД страны заявили, что Главное управление внутренней безопасности (DGSI) по итогам длительного расследования узнало о тайной операции, которую проводили сотрудники российских спецслужб на территории Франции.
«Шесть российских агентов, работавших под дипломатическим прикрытием и осуществлявших действия, противоречащие интересам национальной безопасности, объявлены персонами нон грата», - говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.
МИД Франции вызвал советника-посланника российского посольства, чтобы сообщить ему о выдворении дипломатов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва даст «соответствующий ответ» на высылку российских дипломатов из Франции.
Ранее Париж объявил о намерении выслать со своей территории 35 российских дипломатов. В коммюнике французского МИД отмечалось, что «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».