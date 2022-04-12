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1 час назад

Россия выразила протест Франции из-за высылки шести российских дипломатов

RT на русскомиещё 5

Россия выразила протест Франции из-за высылки шести российских дипломатов, сообщили в пресс-службе российского посольства в Париже.

Россия выразила протест Франции из-за высылки дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С российской стороны был выражен решительный протест в связи с недружественной акцией французских властей, на которую неминуемо последует пропорциональный ответ», — цитирует РИА Новости сообщение.

11 апреля во французском МИД сообщили, что шесть российских дипломатов объявлены во Франции персонами нон грата.

Ранее в МИД России заявили, что российская сторона будет жёстко отвечать на любые враждебные акции со стороны западных стран.

Политика,протесты Франция,МИД России,
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