Захарова ответила на высылку дипломатов из Франции

Несмотря на высылку из Франции российских дипломатов, РФ не изменит свою позицию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 11 апреля.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

— А сразу всех не объявляют в надежде, что мы позицию что ли изменим? Не изменим, — заявила она.

Захарова также добавила, что если бы Франция за последние восемь лет увязала бы исполнение Киевом Минских соглашений даже с риском введения санкций, то добились бы мира и стабильности в Европе. Об этом представитель российского МИД написала в своем Telegram-канале.

Шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата во Франции, по этому поводу во французский МИД был вызван представитель российского посольства. Уточняется, что объявленные персонами нон грата дипломаты якобы действовали под прикрытием и вели шпионскую деятельность.