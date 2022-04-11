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5 минут назад

«Свою позицию не изменим»: Захарова ответила на высылку дипломатов из Франции

Вечерняя Москваиещё 6

Несмотря на высылку из Франции российских дипломатов, РФ не изменит свою позицию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 11 апреля.

Захарова ответила на высылку дипломатов из Франции
Фото:  Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

— А сразу всех не объявляют в надежде, что мы позицию что ли изменим? Не изменим, — заявила она.

Захарова также добавила, что если бы Франция за последние восемь лет увязала бы исполнение Киевом Минских соглашений даже с риском введения санкций, то добились бы мира и стабильности в Европе. Об этом представитель российского МИД написала в своем Telegram-канале.

Шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата во Франции, по этому поводу во французский МИД был вызван представитель российского посольства. Уточняется, что объявленные персонами нон грата дипломаты якобы действовали под прикрытием и вели шпионскую деятельность.

4 апреля французское правительство решило выслать из страны дипломатов РФ, чьи действия якобы идут вразрез с безопасностью государства. В МИД Франции добавили, что действия Парижа являются частью общеевропейского подхода. Сообщалось, что высылке подлежат 30 сотрудников дипломатической миссии.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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