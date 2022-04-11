Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

В марте Песков заявил , что оглашение послания президента России Федеральному собранию состоится, но «сдвигается чуть-чуть вправо». Четких дат пока нет, отметил он.

В феврале Путин сообщил о начале серии совещаний, посвященных подготовке к посланию Федеральному собранию. Глава государства поручил экономическому блоку кабинета министров проработать комплексный анализ ключевых экономических параметров страны. При этом президент призвал не относиться к данному мероприятию как к простому выступлению главы государства, на котором он «обещает коврижки» в виде дополнительных льгот и делает общие заявления по социальным вопросам.