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12 часов назад

Шольц призвал Москву начать "действительные переговоры" о мире на Украине

ТАСС

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина предпринять усилия для достижения перемирия на Украине. Такое мнение он высказал в понедельник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Шольц выступил с призывом к Москве
Фото: ReutersReuters

"Мы вместе призываем президента [России Владимира] Путина пойти на режим прекращения огня, позволить снабжение гуманитарной помощью [населения] и вести действительные мирные переговоры", - сказал Шольц.

Он утверждал, что члены ОБСЕ договорились друг с другом работать во имя общей безопасности в Европе.

"Но одним из условий этого является приверженность принципу нерушимости границ, тому, что никто не будет пытаться сдвинуть границы и что мы берем на себя обязательство признать суверенитет народов и государств", - сказал Шольц.

Канцлер заявил, что Западные Балканы "имеют стратегическое значение для Германии".

"Это часть Европы и часть европейской семьи", - сказал он. "Понимая это, Германия будет активно выступать за то, чтобы как можно скорее начать переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии. Это в наших общих интересах", - заявил Шольц.

Он поблагодарил Албанию за "стопроцентное" участие в санкциях против России.

Шольц заявил о закрытых переговорах с Киевом по гарантиям безопасности

Поставки оружия

Германия продолжит оказывать военную поддержку властям Украины, но будет это делать взвешенно и в координации с союзниками, добавил Шольц.

"Мы снабдили Украину оружием, что касается танков, ракет противовоздушной обороны, боеприпасов и многого другого. И мы продолжим поддержку Украины. Мы делаем это при тесном сотрудничестве со всеми нашими друзьями, при тесном согласовании", - сказал он. "Здесь не будет односторонних шагов, но это будут совместные и тщательно взвешенные действия", - добавил Шольц.

Ранее в понедельник глава МИД ФРГ Анналена Бербок подчеркнула, что Киеву необходимы тяжелые вооружения и что сейчас не время для отговорок в данном вопросе.

Политика,Санкции,Олаф Шольц,Владимир Путин,ЕС,ОБСЕ,
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