Шольц выступил с призывом к Москве

"Мы снабдили Украину оружием, что касается танков, ракет противовоздушной обороны, боеприпасов и многого другого. И мы продолжим поддержку Украины. Мы делаем это при тесном сотрудничестве со всеми нашими друзьями, при тесном согласовании", - сказал он. "Здесь не будет односторонних шагов, но это будут совместные и тщательно взвешенные действия", - добавил Шольц.