В Госдуме предложили лишать гражданства «предателей родины»

«Есть те, кто ведёт себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле всё это оказывается постановкой, в которой актёры получают печеньки Госдепа. Сегодня такую подачку в виде работы в Die Welt получила Марина Овсянникова. Теперь она будет работать на одну из стран НАТО», — написал Вячеслав Володин.