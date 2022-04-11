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13 часов назад

Володин предложил лишать гражданства «предателей родины»

Говорит Москваиещё 5

Председатель Госдумы написал об этом в своём Telegram-канале, комментируя новую должность бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой.

В Госдуме предложили лишать гражданства «предателей родины»
Фото: Telegram/Дмитрий АстаховTelegram/Дмитрий Астахов

«Есть те, кто ведёт себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле всё это оказывается постановкой, в которой актёры получают печеньки Госдепа. Сегодня такую подачку в виде работы в Die Welt получила Марина Овсянникова. Теперь она будет работать на одну из стран НАТО», — написал Вячеслав Володин.

«К сожалению, для таких граждан России нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Наверно это было бы правильно», — говорится в посте думского спикера.

Ворвавшаяся в эфир Первого канала сотрудница получила новую работу

Политика,Марина Овсянникова,Вячеслав Володин,НАТО,Госдума,Госдеп США,Первый канал,
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