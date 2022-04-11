В Госдуме предложили лишать гражданства «предателей родины»

Председатель Госдумы написал об этом в своём Telegram-канале, комментируя новую должность бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой.
«Есть те, кто ведёт себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле всё это оказывается постановкой, в которой актёры получают печеньки Госдепа. Сегодня такую подачку в виде работы в Die Welt получила Марина Овсянникова. Теперь она будет работать на одну из стран НАТО», — написал Вячеслав Володин.
«К сожалению, для таких граждан России нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Наверно это было бы правильно», — говорится в посте думского спикера.