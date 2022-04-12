В Госдуме предложили запретить YouTube на десять лет

Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк предложил запретить минимум на десять лет доступ к видеохостингу YouTube на территории России.

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Черняк сообщил, что он намерен «предложить руководству Государственной думы рассмотреть вопрос законодательно запретить работу YouTube на территории нашей страны минимум на 10 лет», и «даже если через год-два они захотят вернуться, у них это не получится, а их место быстро займут наши отечественные сервисы», передает РИА «Новости».

По его словам, блокировку канала «Дума ТВ» можно расценивать как цензуру и провокационное нарушение прав и свобод, а также монополию на продвижение информации.

«Заокеанским владельцам YouTube не нужна правда. Сервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России, что повлечет многомиллионный урон, причем исчисляемый не в рублях», – подчеркнул депутат.

Он добавил, что команда «ДумаТВ» продолжит доносить информацию россиянам на отечественных площадках, в то время как видеохостинг YouTube может попасть под максимально жесткие меры реагирования.

Ранее Роскомнадзор потребовал незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналу Госдумы России «Дума ТВ» и «объяснить причину введения подобных ограничений».