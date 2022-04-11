Угрозы в адрес сотрудников российского посольства, а также россиян, которые проживают в стране, поступают в Швейцарии. Об этом заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин в эфире телеканала "Россия-24".

"В целом мы придерживаемся всех рекомендаций центра относительно вопросов безопасности, поскольку в адрес и сотрудников посольства, и просто россиян, которые проживают здесь, зачастую поступают угрозы их личной безопасности. Поэтому разработанный комплекс мер в посольстве позволяет на данном этапе полностью обеспечить безопасность сотрудников и самого посольства", - сказал он.

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Гармонин отметил, что местные власти пошли навстречу сотрудникам российского посольства и усилили охрану, расставив постоянные полицейские посты.

Российское дипведомство фиксирует угрозы для своих дипломатов, работающих за рубежом в ряде стран, и не рекомендует им выходить в город поодиночке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

Глава дипведомства отметил, что в настоящее время российские дипломаты "живут и работают в непростых условиях".

"Есть атаки, фактически террористические атаки, против наших учреждений и против физической безопасности [дипломатов], - указал Лавров. - Сейчас мы не рекомендуем им выходить в город поодиночке".

При этом министр обратил внимание, что еще больше в российском МИД обеспокоены положением соотечественников за рубежом, российских граждан и просто русских, живущих за границей.

"На них происходят регулярные физические нападения, - продолжил он. - И я знаю, что это обсуждается в западных столицах и на совещаниях западных посольств здесь [в Москве]. <...> Нам рассказывают, что выражается серьезная обеспокоенность на совещаниях послов [стран] Евросоюза в Москве тем, что происходит с проявлениями русофобии в Европе: что это неправильно и портит образ Евросоюза".

"Я бы сказал не "портит", а дополнительно делает его таким, какой он есть", - сделал оговорку Лавров.

Лавров заявил, что Россия будет любыми правовыми методами защищать своих соотечественников, подвергшихся травле за рубежом.

"Конечно же, мы будем применять все имеющиеся способы правовой защиты наших граждан. У нас работает Фонд поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом, и сейчас мы резко увеличиваем его финансирование, потому что он в основном связан с возможностью нанять адвокатов для людей за границей", - сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что преступления в отношении российских граждан за рубежом являются большой проблемой.

"Мы на эту тему будем говорить. Еще посмотрим, какие там преступления и какие трибуналы будут рассматривать", - подытожил Лавров.

Россия будет противодействовать дипломатической войне, которую объявили против нее на Западе, сообщил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов в эфире телеканала "Россия 24".

Он заявил, что дипломатическая война уже идет, и напомнил о высылке большого количества российских дипломатов из ряда западных посольств.

"Это факт. Но, конечно, мы будет этому противодействовать. Я думаю, что у нас остается еще достаточно сил и резервов, и с помощью наших союзников – а это прежде всего Китай, Индия и целый ряд других крупных стран, которые во многом не разделяют те подходы, которые пытаются навязать западники в международных организациях", – подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере НАТО. Так он прокомментировал слова генсека Альянса Йенса Столтенберга о расширении поддержки Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины на фоне спецоперации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Бывшие депутаты болгарского парламента Николай Хаджигенов и Арам Бабикян облили красной краской основной вход на территорию посольства РФ в Болгарии. Нарушителей на месте задержала жандармерия, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Они рассказали, что "акция носила спонтанный характер". Однако при этом надели резиновые перчатки, чтобы не испачкаться краской, а саму акцию транслировали в прямом эфире в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской).

В течение нескольких минут на место прибыли и представители болгарских СМИ.

Как сообщает газета 24 chasa, задержанные за хулиганство политики проведут в районном полицейском управлении 24 часа. Их адвокат намерен обжаловать решение полиции в суде.

Посольство России в Риме потребовало усилить охрану на фоне «нападения с применением красящего вещества». Об этом заявили ТАСС в дипломатическом представительстве.

По информации российского посольства в столице Италии, инцидент был рано утром. В результате неизвестные облили калитку посольства красной краской.

«На место происшествия прибыла полиция. Злоумышленник задержан. В связи с инцидентом в МИД Италии направлена вербальная нота...» — пояснили в представительстве.

Дипломатов попросили также устроить объективное расследование произошедшего. Личность злоумышленника, причастного к вандализму, не раскрывается.

Легковая машина врезалась в среду утром в ограду посольства РФ в Бухаресте. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что водитель потерял управление и врезался в ограду. После столкновения автомобиль загорелся. По информации полиции, водитель погиб.

По информации румынских телеканалов, речь идет о преднамеренной акции. Расследование инцидента проводят сотрудники прокуратуры при бухарестском суде и отдела по убийствам столичной полиции.

Литовские активисты вылили красную краску в городской пруд в Вильнюсе, расположенный напротив посольства России, в знак протеста против военной операции на Украине. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал «Говорит Москва».

По данным радиостанции, мероприятие заранее было согласовано местными властями, а сама краска не представляла опасность для окружающей среды. После окрашивания водоема в него спустилась литовская олимпийская чемпионка по плаванию Рута Мейлутите.

На кадрах видно, как девушка переплывает «красный» пруд, запись заканчивается надписью «Поддержи Украину». Сам перформанс получил название Swimming Through.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что допускает закрытие границ с Россией и Белоруссией в связи с ситуацией на Украине. Он рассказал о дискуссиях по этой теме и отметил, что пока не может назвать точной даты принятия решения по данному вопросу.

Неизвестные сорвали флаг России со здания канцелярии посольства в эстонском Тарту, сообщила дипмиссия в Таллине в Telegram.

В посольстве назвали произошедшее очередным актом вандализма. Как отметили дипломаты, надругательство над государственным символом России – это следствие безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и подхваченной в Эстонии. Кроме того, в дипмиссии указали на пренебрежительное отношение эстонских властей к обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, сообщает РИА «Новости».

«Исходим из того, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание, причиненный ущерб возмещен, а государственный флаг Российской Федерации возвращен на свое место», – сказано в сообщении.

Ранее неизвестные облили красной и синей краской памятник 245-й стрелковой дивизии советской армии, которая освобождала Латвию от нацистов. Кроме того, вандалы осквернили памятник советским воинам – освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, облив его желтой и синей краской.

Посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ из-за акта вандализма в Трептов-парке, который известен главным образом гигантским мемориалом «Воин-освободитель» в память о воинах Красной армии, павших в боях за Берлин. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ночь на 7 апреля неизвестные осквернили мемориал павшим советским воинам, написав на нем лозунги антироссийского содержания. Органы госбезопасности ФРГ начали расследование произошедшего. СК РФ также расследует осквернение мемориала.

«До глубины души возмущены вопиющим актом вандализма... На объекты архитектурного ансамбля, включая всемирно известный памятник советскому солдату, нанесены оскорбительные надписи русофобского содержания, в том числе призывающие к убийству «всех русских». Рассматриваем эту подлую акцию как циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма», — говорится в заявлении российской дипмиссии.

Памятник «Воин-освободитель» был открыт 8 мая 1949 года в годовщину Дня Победы в Европе — дня фактической капитуляции Германии и, соответственно, завершения Второй мировой войны в Европе.

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что на территорию консульского отдела РФ было подброшено взрывное устройство, передает ТАСС.

Он уточнил, что это был баллон с газом, но устройство не сработало, так как в нем погас фитиль.

Посол также рассказал, что ему и сотрудникам посольства поступали угрозы физической расправы, в том числе письма с белым порошком внутри.

«Расчет делается на то, чтобы выбить нас из колеи, запугать. Но хочу заверить, что посольство работает в штатном режиме», — заявил дипломат.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что с 2014 года российским дипломатам поступают угрозы расправы. Об угрозах в адрес сотрудников российских дипведомств рассказали также в посольстве России в Ирландии, а в российском посольстве в Австралии сообщили о присланных в ведомство конвертов с неизвестным белым порошком.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил три уголовных дела по фактам нападения на посольства РФ в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что дела были возбуждены по результатам проведенных проверок.

«Эти действия образуют состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений»)», — говорится в заявлении СКР.