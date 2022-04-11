Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль завел Telegram-канал, который дублирует информацию с сайта. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Да. Дублирует информацию на сайте", — рассказал Песков.
В публикации отмечается, что страничка в Telegram называется "Кремль. Новости". Логотип странички представляет собой герб России в виде двуглавого орла на темно-синем фоне.
Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер начали переговоры в резиденции главы российского государства в подмосковном Ново-Огарево. До этого Песков заявил, что в настоящий момент каких-либо причин для дефолта в стране нет. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.
Песков прокомментировал заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о намерениях Запада "всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт". Представитель Кремля подчеркнул, что подобная неконструктивная позиция среди оппонентов России может лишь привести к осложнению ситуации.