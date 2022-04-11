В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
1 час назад

Песков: Кремль завел Telegram-канал

Газета.Ruиещё 4

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль завел Telegram-канал, который дублирует информацию с сайта. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кремль завел Telegram-канал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да. Дублирует информацию на сайте", — рассказал Песков.

В публикации отмечается, что страничка в Telegram называется "Кремль. Новости". Логотип странички представляет собой герб России в виде двуглавого орла на темно-синем фоне.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер начали переговоры в резиденции главы российского государства в подмосковном Ново-Огарево. До этого Песков заявил, что в настоящий момент каких-либо причин для дефолта в стране нет. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

Песков прокомментировал заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о намерениях Запада "всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт". Представитель Кремля подчеркнул, что подобная неконструктивная позиция среди оппонентов России может лишь привести к осложнению ситуации.

Политика,Карл Нехаммер,Антон Силуанов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители