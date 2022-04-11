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2 часа назад

Путин поручил обеспечить выполнение национальных целей России в полном объёме

RT на русском

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить выполнение национальных целей и стратегических задач в полном объёме.

Путин поручил обеспечить выполнение национальных целей в полном объёме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обеспечить выполнение стратегических задач, национальных целей, соответствующих им государственных программ Российской Федерации, национальных и федеральных проектов (программ) в полном объёме», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что доклад необходимо представить до 25 апреля 2022 года, далее — ежеквартально.

Также российский лидер поручил правительству до 1 июля проанализировать социально-экономическую ситуацию в регионах и предложить меры поддержки.

Политика,Владимир Путин,
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