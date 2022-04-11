В Ново-Огарёве 11 апреля начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Австрии Карлом Нехаммером , об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков .

Визит Нехаммера в Москву стал первым с момента начала спецоперации на Украине. Переговоры пройдут за закрытыми дверями — согласованный регламент не предусматривает пресс-конференцию по итогам беседы. Путин и Нехаммер впервые проведут переговоры между собой.