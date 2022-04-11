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15 минут назад

Песков: начались переговоры между президентом России и канцлером Австрии

News.ru

В Ново-Огарёве 11 апреля начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Австрии Карлом Нехаммером, об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Путин и канцлер Австрии проводят переговоры в Ново-Огареве, — сказал Песков.

Канцлер Австрии встретится с Путиным в Москве

Визит Нехаммера в Москву стал первым с момента начала спецоперации на Украине. Переговоры пройдут за закрытыми дверями — согласованный регламент не предусматривает пресс-конференцию по итогам беседы. Путин и Нехаммер впервые проведут переговоры между собой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Путина с Нехаммером состоится 11 апреля.

Канцлер Австрии до этого также провёл встречу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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