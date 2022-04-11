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30 минут назад

Лавров призвал дипломатов РФ за рубежом не ходить поодиночке

Алиса Селезнёва

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российским дипломатам рекомендуется не выходить за пределы диппредставительств за рубежом по одному. Об этом пишет ТАСС.

После начала российской военной операции на Украине российские дипмиссии подвергаются нападениям, а россияне и русскоговорящие выходцы из стран бывшего СССР жалуются на травлю в ЕС. Так, сотрудники российского посольства в Нидерландах начали получать угрозы физической расправы и письма с белым порошком. Подверглись нападениям дипмиссии России в Дублине, Таллине и в Исландии, а в Литве избили третьего секретаря посольства.

Лавров назвал еще одну цель спецоперации на Украине

По словам Лаврова, сейчас российские дипломаты работают и живут в непростых условиях.

«Есть атаки, фактически террористические акты против наших учреждений и против их физической безопасности... Сейчас мы не рекомендуем [дипломатам] выходить в город по одиночке», - рассказал глава МИД России.

При этом он отметил, что особое беспокойство вызывает то положение, в котором оказались обычные россияне, живущие и работающие за границей.

«На них происходят регулярные физические нападения», - заметил Сергей Лавров.

Ранее вандалы в Берлине нанесли надписи на здание «Российского дома науки и культуры», также известного как «Русский дом», и подожгли вход в спортзал германо-российской школы Ломоносова. А глава молодежной организации «Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V.» Вальтер Гаукс заявил о том, что в Германии проукраинские активисты совершили нападение на магазины, принадлежащие российским немцам.

5 марта посол России и ФРГ Сергей Нечаев заявил, что в МИД Германии была направлена нота из-за дискриминации россиян по национальному и языковому принципу, также посольство открыло специальную SOS-линию.

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