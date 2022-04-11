В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
4 часа назад

Лавров заявил, что Москва будет отвечать фактами на украинские провокации

ТАСС

Украина продолжит провокации в отношении России, Москва намерена отвечать на них фактами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

Лавров: На провокации Киева Москва будет отвечать фактами
Фото: ТАССТАСС

"Будут провокации еще", - указал глава дипведомства.

Видео дня

По его словам, России нужно отвечать на провокации фактами.

"Самый главный наш аргумент - то, что происходит на земле", - отметил Лавров. "Провокации, я считаю, возмутительные. По Буче наши военные предъявили как хронологические аргументы, так и аргументы, которые связаны с видеоматериалами", - добавил глава МИД.

Министр назвал неопровержимыми те факты, которые российская сторона предоставляет в ходе специальной военной операции на Украине.

"Думаю, что в Германии факты пробьют себе дорогу о том, кто там [на Украине] совершает военные преступления, и это будет определяться не на основе фейков типа Бучи, Краматорска, а на основе тех просто убийственных фактов, которые предъявляем мы, которые наши военные обнаруживают в ходе специальной военной операции", - сказал глава дипведомства.

Министр добавил, что за основу также будут взяты показания тех людей, которые "долгие годы на разделенном Донбассе в отрыве от своих сыновей, которые остались на восточной части линии соприкосновения, жили под гнетом неонацистов".

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче Киевской области. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а так называемые свидетельства преступлений появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В МО также подчеркнули, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе российских военных нет, при этом он не упомянул о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Лавров назвал ситуацию в Буче "фейковой атакой".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,Минобороны России,СБУ,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители