Лавров: На провокации Киева Москва будет отвечать фактами

Украина продолжит провокации в отношении России, Москва намерена отвечать на них фактами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Будут провокации еще", - указал глава дипведомства.

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По его словам, России нужно отвечать на провокации фактами.

"Самый главный наш аргумент - то, что происходит на земле", - отметил Лавров. "Провокации, я считаю, возмутительные. По Буче наши военные предъявили как хронологические аргументы, так и аргументы, которые связаны с видеоматериалами", - добавил глава МИД.

Министр назвал неопровержимыми те факты, которые российская сторона предоставляет в ходе специальной военной операции на Украине.

"Думаю, что в Германии факты пробьют себе дорогу о том, кто там [на Украине] совершает военные преступления, и это будет определяться не на основе фейков типа Бучи, Краматорска, а на основе тех просто убийственных фактов, которые предъявляем мы, которые наши военные обнаруживают в ходе специальной военной операции", - сказал глава дипведомства.

Министр добавил, что за основу также будут взяты показания тех людей, которые "долгие годы на разделенном Донбассе в отрыве от своих сыновей, которые остались на восточной части линии соприкосновения, жили под гнетом неонацистов".

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче Киевской области. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а так называемые свидетельства преступлений появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В МО также подчеркнули, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе российских военных нет, при этом он не упомянул о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Лавров назвал ситуацию в Буче "фейковой атакой".